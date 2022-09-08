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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге за мошенничество в отношении пенсионерки 18-летнего афериста

В Петербурге за мошенничество в отношении пенсионерки 18-летнего афериста

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали 18-летнего жителя Петербурга за мошенничество в отношении пенсионерки

Вчера ночью около 00 часов 45 минут к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 90-летняя пожилая женщина, которая  сообщила стражам порядка о том, что она стала жертвой аферистов. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что накануне вечером ей поступали звонки от неизвестного мужчины, который под предлогом не привлечения ее дочери к ответственности за якобы совершенное ДТП, убедил ее передать курьеру 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции оперативно установили подозреваемого, 18-летнего жителя Кировского района Петербурга, и задержали его при выходе из дома на улице Танкиста Хрустицкого.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Колпинский район мошенничество пенсионеры
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