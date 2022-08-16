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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионерки 200 тысяч рублей

В Петербурге задержали афериста, выманившего у пенсионерки 200 тысяч рублей

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Оперативники задержали злоумышленника, который обманным путем похитил у пенсионерки 200 тысяч рублей

В минувшую субботу к полицейским Калининского района Петербурга обратилась 91-летняя пенсионерка с заявлением о том, что около 14 часов 00 минут ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что из-за ее дочери произошло ДТП, в котором пострадал человек, и для решения вопроса о не возбуждении уголовного дела необходимы деньги.

В тот же день около 15 часов в квартиру пенсионерки пришел неизвестный мужчина, которому она передала 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома №26 по улице Демьяна Бедного по подозрению в совершении данного преступления задержан 18-летний злоумышленник, который не имеет регистрации на территории Петербурга. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Калининский район мошенничество пенсионеры
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