В Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионерки

22 октября к полицейским Центрального района Петербурга поступило заявление от 82-летней пенсионерки о том, что ей позвонила неизвестная женщина, представилась сестрой, ставшей виновницей ДТП, и для непривлечения ее к уголовной ответственности убедила пожилую женщину передать курьеру 350 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера на проспекте Ударников, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 23-летний местный житель.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастности злоумышленника к аналогичным преступлениям.