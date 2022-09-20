В Петербурге задержали 18-летнего парня за два эпизода мошенничества в отношении пенсионерок

14 сентября к полицейским Колпинского района Петербурга обратилась 75-летняя пенсионерка, которая сообщила стражам порядка о том, что стала жертвой аферистов. Пожилая женщина рассказала, что ей позвонил неизвестный и под предлогом решения вопроса за якобы совершенное ее дочерью ДТП, убедил ее передать курьеру 147000 руб.

По той же схеме 15 сентября 71-летняя пенсионерка, на ул. Оборонной отдала курьеру 200 тыс. руб.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Вчера возле дома на Малой Карпатской улице, сотрудниками уголовного розыска Колпинского района по подозрению в совершении данных преступлений задержан 18-летний неработающий молодой человек. Злоумышленника задержали на основании ст. 91 УПК РФ.