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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан аферист, который обманным путем похитил у пенсионерки деньги

В Петербурге задержан аферист, который обманным путем похитил у пенсионерки деньги

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Опубликовал: Anton78
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ВКонтакте
Полицейские задержали мужчину, который обманным путем похитил у пенсионерки денежные средства

В минувший вторник к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 86-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что она стала жертвой аферистов. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, сообщил, что внук якобы нарушил ПДД, и за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги. Пенсионерка передала курьеру 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возле дома 65 по Гороховой улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 24-летний мужчина.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район мошенничество пенсионеры видео
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