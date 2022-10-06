В Петербурге задержан аферист, который обманным путем похитил у пенсионерки деньги

В минувший вторник к полицейским Кировского района Петербурга обратилась 86-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что она стала жертвой аферистов. Пожилая женщина рассказала стражам порядка о том, что ей позвонил неизвестный мужчина, сообщил, что внук якобы нарушил ПДД, и за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги. Пенсионерка передала курьеру 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий возле дома 65 по Гороховой улице сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно судимый 24-летний мужчина.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.