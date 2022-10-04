в Гатчине обокрали директора сети ювелирных магазинов

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 61-летняя жительница города Гатчина, генеральный директор сети ювелирных салонов. Женщина сообщила стражам порядка о том, что неизвестный злоумышленник, неустановленным способом проник в ее квартиру на улице Киргетова, откуда похитил 30 000 долларов, 5 000 000 рублей, ювелирные изделия, а также травматический пистолет ОСА с двумя комплектами патронов. Кроме того, исчезли паспорт и документы на недвижимость.

Общий ущерб ущерба составил 21 436 100 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.