В центре Петербурга обокрали квартиру пенсионерки

Вчера ночью около 00 часов 36 минут к полицейским Центрального района Петербурга обратилась пожилая женщина, 1964 года рождения, которая сообщила стражам порядка о том, что в период с 05.06.2022 по 06.06.2022, когда она находилась за городом, неизвестный злоумышленник, проник в ее трехкомнатную квартиру дома 7 по Апраксину переулку, откуда похитил ювелирные изделия. Сумма ущерба составила около 10 000 000 рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание преступника.