В Ленобласти обокрали квартиру нотариуса

Вчера днем к полицейским Гатчинского района Ленинградской области с заявлением обратилась женщина, работающая нотариусом в Гатчине. Женщина сообщила стражам порядка о том, что ночью в период с 09 часов утра 29 июня до 09 часов утра 30-го в её квартиру дома на улице Карла Маркса в городе Гатчина забрался вор. Судя по следам, взломал замок.

Добычей воришки стали 1000 долларов, столько же евро, 100 тысяч рублей и ювелирные украшения. Дама оценила ущерб в полтора миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).