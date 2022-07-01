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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обокрали квартиру нотариуса

В Ленобласти обокрали квартиру нотариуса

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
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В Гатчине обворовали квартиру дамы-нотариуса. Вынесли евро, доллары и украшения

Вчера днем к полицейским Гатчинского района Ленинградской области с заявлением обратилась женщина, работающая нотариусом в Гатчине. Женщина сообщила стражам порядка о том, что ночью в период с 09 часов утра 29 июня до 09 часов утра 30-го в её квартиру дома на улице Карла Маркса в городе Гатчина забрался вор. Судя по следам, взломал замок.

Добычей воришки стали 1000 долларов, столько же евро, 100 тысяч рублей и ювелирные украшения. Дама оценила ущерб в полтора миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район кража квартира
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