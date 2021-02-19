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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержан подозреваемый в разбое и серии краж из домов в Петродворцовом районе

В Ленобласти задержан подозреваемый в разбое и серии краж из домов в Петродворцовом районе

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Опубликовал: Fedorov
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В Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в разбое и серии краж из домов

В Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали подозреваемого в разбое и серии краж из домов в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.

25 января к полицейским Петродворцового района Петербурга обратилась 40-летняя замдиректора образовательного учреждения с заявлением о том, что неизвестный проник к ней в дом по улице Парковой города Петергоф, откуда совершил хищение наручных часов, ювелирных изделий, электросамоката, ноутбука, музыкальной колонки и с места происшествия скрылся. Материальный ущерб составил 232 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере".

27 января к полицейским Петродворцового района Петербурга обратился 16-летний ученик 10 класса с сообщением о том, что в этот день злоумышленник проник к нему в дом по улице Анны Павловой в Петергофе, откуда открыто похитил мобильный телефон, планшет, норковую шубу, ювелирные изделия, после чего, распылив в лицо школьнику аэрозольный перцовый баллон, скрылся с места происшествия. Материальный ущерб составил 160 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

В тот же день, 27 января, к полицейским Петродворцового района Петербурга обратился 36-летний индивидуальный предприниматель с сообщением о том, что неизвестный злоумышленник проник в дом по улице Кипренского города Ломоносов, откуда похитил женскую сумку, ноутбук, наушники, сувенирные монеты, после чего с места происшествия скрылся. Материальный ущерб составил 68 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража в крупном размере".

17 февраля в 09:00 в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома в деревне Пустынка Тосненского района Ленинградской области по подозрению в совершении вышеуказанных преступлений задержан 38-летний ранее судимый безработный местный житель. В ходе обыска в его доме изъята часть похищенного имущества, а также, предположительно, небоевое оружие. Подозреваемый задержан на двое суток, решается вопрос об его аресте.

Источник: 47News
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