ента новостей

11:01
На федеральной трассе А-181 «Скандинавия» полностью перекроют движение
10:59
У пенсионер из Ленобласти похитили деньги с банковской карты
10:50
В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 180 тысяч рублей
10:18
В Колпинском районе мотоциклист врезался в микроавтобус. Байкер и его пассажирка скончались
09:53
Эммануэль Макрон прибыл в Камерун в рамках первого этапа турне по Африке
09:37
Где больше тратят на кольцо?
09:31
В Ленобласти микроавтобус сбил двоих на скутере, погиб пассажир
09:21
Вертолеты армии США провели первые с 2019 года учения с боевой стрельбой в Южной Корее
09:11
Эксперты считают, что реакция Китая на потенциальный визит Пелоси в Тайвань может быть «беспрецедентной», но военный конфликт маловероятен
09:04
Саблинский лесопарк улучшают
09:02
Чем полезна малина
19:38
В Петербурге тушили пожар в здании бывшего Водоканалстроя
19:23
В Петербурге в течении недели чиновники прикрыли деятельность 29 нелегальных торговых точек
19:17
Музыкальный фестиваль «Дым над водой. Oт классики до рока»
16:59
В Репино мотоциклист на пешеходном переходе сбил двоих пешеходов
16:24
В Колпино пациент больницы нанес ножевые ранения соседям по палате
15:43
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке моторной яхты и судна ВМФ
14:01
В Петербурге поезд насмерть сбил пенсионерку
13:46
В Ленобласти мусоровоз завалился на обочину повредив барьерное ограждение
13:24
В Ленобласти под колеса товарняка попал 47-летний мужчина
11:15
«Газовые игры» продолжаются
11:03
Вячеслав Бутусов выступит на ROOF FEST
10:59
На старом направлении федеральной трассы А-121 «Сортавала» в Ленобласти введут одностороннее движение
10:56
В Ленобалсти пьяная ссора закончилась убийством
10:23
В Петербурге женщина на иномарке сбила подростка на велосипеде
10:19
Полицейские задержали афериста, обманувшего пенсионерку
10:15
В Петербурге неизвестный выстрелил из пневматики в голову человеку
10:00
От слов – к делу
09:25
В Петербурге «суперзарплаты»
09:07
По меньшей мере 17 гаитянских мигрантов найдены мертвыми у берегов Багамских островов
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 180 тысяч рублей

В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 180 тысяч рублей

0
23
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
Telegram
Лжеследователь под рассказ о ДТП оставил пенсионерку из Гатчина без 180 тысяч рублей

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 81-летняя жительница города Гатчина. Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что ей позвонил незнакомый мужчина, который представился следователем. Телефонный собеседник сообщил пенсионерке про ДТП, виновницей которой якобы стала ее дочь. Мужчина стал настаивать на срочной передаче ему денежных средств, пообещав не привлекать родственницу к ответственности. Деньги необходимо было передать курьеру. Через некоторое время к пенсионерке действительно приехал курьер, которому она передала 180 тысяч рублей. Позднее пожилая женщина узнала, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Все по теме: Ленобласть Гатчинский район мошенничество пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-05-2022, 11:48
В Ленобласти песионерка перевела аферистам 40 тысяч рублей
25-06-2022, 10:48
В Сосновом Бору пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей
11-06-2021, 11:37
В Петербурге пожилая женщина передала аферистам полмиллиона рублей
3-06-2022, 09:43
В Ленобласти пенсионерка отдала мошенникам 100 тысяч рублей
29-06-2022, 14:56
В Ленобласти аферисты навязали пенсионерке кредит в 2 миллиона рублей
16-11-2021, 10:29
В Ленобласти аферисты оставили без денег пенсионерку

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
46
Сегодня, 10:18
В Колпинском районе мотоциклист врезался в микроавтобус. Байкер и его пассажирка скончались
0
57
Сегодня, 09:31
В Ленобласти микроавтобус сбил двоих на скутере, погиб пассажир
0
108
Вчера, 16:59
В Репино мотоциклист на пешеходном переходе сбил двоих пешеходов
0
108
Вчера, 13:46
В Ленобласти мусоровоз завалился на обочину повредив барьерное ограждение
Наверх