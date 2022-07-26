В Гатчине пенсионерка отдала аферистам 180 тысяч рублей

Вчера к полицейским Гатчинского района Ленинградской области обратилась 81-летняя жительница города Гатчина. Пожилая женщина сообщила стражам порядка о том, что ей позвонил незнакомый мужчина, который представился следователем. Телефонный собеседник сообщил пенсионерке про ДТП, виновницей которой якобы стала ее дочь. Мужчина стал настаивать на срочной передаче ему денежных средств, пообещав не привлекать родственницу к ответственности. Деньги необходимо было передать курьеру. Через некоторое время к пенсионерке действительно приехал курьер, которому она передала 180 тысяч рублей. Позднее пожилая женщина узнала, что стала жертвой мошенников.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).