В Петербурге задержали двух братьев за угон автомобиля

16 сентября к полицейским Невского района поступило заявление об угоне автомобиля «ИЖ-2126-030» от дома 6 по улице Шотмана. Позднее хозяин обнаружил свой автомобиль неподалеку, на проезжей части.

Накануне ходе розыскных мероприятий на проспекте Большевиков по подозрению в совершении указанного преступления задержаны братья, 17 и 19 лет.

В отношении них возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения).

Старший из подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, второй отпущен под подписку о невыезде.