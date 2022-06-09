В Петербурге задержали подозреваемого в угоне автомобиля

В минувший понедельник сообщалось о том, что к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило заявление от 37-летнего гражданина, о том, что в период с 19:00 03.06.2022 по 08:20 06.06.2022 от дома 6 по улице Гражданская, неизвестный совершил хищение автомобиля «ОКА». Сумма ущерба 20 000 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у дома 1 по улице Бронницкой указанный автомобиль обнаружен, и после осмотра был передан собственнику. По подозрению в совершении данного преступления задержан 19-летний молодой человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ