В Приморском районе задержан угонщик автомобиля

Минувшим воскресеньем около 04 чапов 23 минуты к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 29-летнего мужчины о том, что неизвестный возле дома №22/1 по улице Гаккелевская, высказывая угрозы, завладел его автомобилем «Рено Кенгу».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Вчера возле дома № 18 «А» по улице Ильюшина по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 33-летний мужчина. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.