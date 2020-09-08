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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти трое молодых людей угнали, а затем сожгли отечественный автомобиль

В Ленобласти трое молодых людей угнали, а затем сожгли отечественный автомобиль

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ВКонтакте
В Бокситогорском районе Ленобласти по горячим следам задержаны подозреваемые в угоне и поджоге автомобиля

Ранним утром минувшего воскресенья около 05:30 к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области от граждан поступило сообщение о возгорании автомобиля в г. Бокситогорске по улице Школьной.

Оперативно прибывшими на место происшествия полицейскими было установлено, что в 05.25 на территории образовательного учреждения неизвестные совершили поджог автомобиля «ВАЗ», принадлежащего местному жителю. В результате пожара в автомашине выгорел салон, пострадавших нет.

Позднее в полицию обратился собственник автомобиля и сообщил, что машину угнали на улице Металлургов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения) и по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества).

Работая по горячим следам, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в пос. Бор и в г. Пикалево в течение дня по подозрению в указанных преступлениях задержаны трое граждан, одному из них 17, двум другим 19 лет. Устанавливаются мотивы их противоправных действий.

Всем троим молодым людям избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Бокситогорский район угон поджог автомобиль
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