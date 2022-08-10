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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан мигрант, угнавший «Рено Дастер» в Мурино

В Петербурге задержан мигрант, угнавший «Рено Дастер» в Мурино

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17
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Полицией задержан мигрант, угнавший автомобиль

Утром минувшего понедельника около 10 часов 10 минут к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило заявление от 27-летнего менеджера автосервиса, о том, что от дома 31 по проспекту Авиаторов Балтики в городе Мурино неизвестный совершил угон автомобиля «Рено Дастер».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль был обнаружен в Петербурге возле дома 70 корпус 14 по Октябрьской набережной. За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился 24-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район угон автомобиль
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