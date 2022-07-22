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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали двоих молодых людей за угон автомобиля

В Петербурге задержали двоих молодых людей за угон автомобиля

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Опубликовал: Anton78
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В Невском районе Петербурга задержаны двое молодых людей за угон авто

В минувшую среду к полицейским Невского района Петербурга поступило сообщение от гражданина, 1962 года рождения, о том, что в период с 21 часа 00 минут 19.07.2022 до 08 часов 00 минут 20.07.2022 от дома № 52 по улице Ткачей неизвестный злоумышленник совершил угон принадлежащего ему автомобиля «ГАЗ-31105». Сумма ущерба составила 110 000 рублей.

В тот же день нарядом патрульно-постовой службы полиции автомобиль был обнаружен возле дома 46 по улице Ткачей.

Спустя несколько часов в результате оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам, по подозрению в совершении данного преступления были задержаны двое граждан, 19 и 20 лет.

По факту угона было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладения транспортным средством).

Обоих злоумышленников задержали на основании статьи 91 УК РФ.

Источник: ГУ МВД
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