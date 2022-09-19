В Ленобласти лоб в лоб столкнулись фура и полицейский автомобиль

Сегодня около 11 утра на 64 километре федеральной трассы Как сообщалось ранее, лобовое ДТП произошло около 11 утра на 64 километре федеральной трассы Р-23 "Псков", неподалеку от села Никольское, в Гатчинском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение фуры и полицейского автомобиля "Форд Фокус".

В результате ДТП двое сотрудников в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение, где в последствии, один из них, 1997 г. рождения от полученных травм скончался. Второй сотрудник находится в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля «Скания» не пострадал.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 43 пожарно-спасательной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели деблокировали пострадавших и отключили аккумуляторы поврежденных автомобилей.

Обстоятельства произошедшего уточняются.