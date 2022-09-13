В Ломоносовском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки

Сегодня около 12 часов на 26-м километре дороги "Петродворец - Кейкино" в Ломоносовском районе Ленинградской области по касательной столкнулись автомобили "Мицубиси" и "Сеат". Европейская легковушка съехала в кювет. В результате ДТП травмы получила 25-летняя пассажирка "Сеата". Девушку госпитализировали в медицинское учреждение.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 57 пожарно-спасательной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели отключили аккумуляторы легковушек, чтобы избежать возгорания.

Причины и обстоятельства произошедшего ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.