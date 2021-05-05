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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки

В Ленобласти лоб в лоб столкнулись две иномарки

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103
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
PiXABAY
В Лужском районе Ленобласти при лобовом столкновении иномарок госпитализировали водителя и пассажиру одного из автомобилей

Сегодня ранним утром, около 05 часов на 148 километре трассы Р-23 "Псков", в Лужском районе Ленинградской области у поселка Дзержинского, лоб в лоб столкнулись "Шкода" и "Шевроле".

Из автомобиля "Шкода" спасатели достали водителя и женщину-пассажира. Пострадавшие госпитализированы. Их данные и обстоятельства произошедшего уточняются.

На месте происшествия работала дежурная смена 135 пожарно-спасательной части. Задействованы были четыре человека и одна единица техники, уточнили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Источник: 47News
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