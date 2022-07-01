ента новостей

14:33
В Колпино иномарка сбила 8-летнего мальчика
13:59
Депутаты предлагают запретить рекламу микрофинансовых организаций
13:58
Всероссийский день чтения вслух пройдет в Петербурге
13:55
В День семьи, любви и верности Исторический парк подарит фотосессию!
11:43
В Ленобласти столкнулись универсал и кроссовер
11:30
В Ленобласти задержали мужчину, который выманивал интимные фотографии у школьниц
11:10
Бельский доволен работой
10:59
В Петербурге задержали группу аферистов, обманувших граждан на сумму более 15 миллионов рублей
10:21
Медведев снова привлек к себе внимание
09:57
IT-вакансий много
09:53
Северная Корея обвинила во вспышке Covid-19 «необычные предметы» у границы с Южной Кореей
09:45
В Ленобласти обокрали квартиру нотариуса
22:51
Небывалый масштаб «Алых парусов-2022»
22:49
Спикер петербургского парламента повторно посетил Московский район
22:47
Россия и Китай подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
22:44
Выставка казахского скульптора Тамерлана Тлеса
16:23
В Петербурге задержали злоумышленников, которые вымогали у мужчины 8 миллионов рублей
15:29
В Петербурге стартует социальная кампания по борьбе с продажей сигарет несовершеннолетним
15:27
Городской суд Петербурга отменил штраф задержанному с пацифистским плакатом
15:05
Начало работ на участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перенесли на неделю позже
14:31
Александр Бельский: Наш город готов взять на себя обязанности центра новой дипломатии
14:27
В Петербурге дело о мошенничестве в сфере туризма передано в суд
14:24
В Петербурге задержан мигрант за угон автомобиля службы каршеринга
14:20
В Петербурге задержали угонщика автомобиля «КАМАЗ»
13:07
В Госдуме осудили сорвавших выставку о Мариуполе петербургских чиновников
11:52
В Дубровке задержали троих автоугонщиков
11:36
В ДТП на КАД погиб водитель фургона
11:06
В Ленобласти иномарка влетела в дерево. Погиб пассажир, водитель в больнице
10:20
В Петербурге мужчина в очках домогался 7-летней девочки
09:53
Новая профессия для тех, кому трудно
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись универсал и кроссовер

В Ленобласти столкнулись универсал и кроссовер

0
90
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
Opel перевернулся после лобового удара на "Коле" у Дусьево, в больнице двое пенсионеров

Сегодня утром около07 часов на федеральной трассе "Кола", у деревни Дусьево, в Кировском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись Subaru Forester и Opel Zafira. Немецкий универсал после удара перевернулся на крышу. 

Пострадали 74-летний мужчина и 69-летняя женщина. С травмами различной тяжести пенсионеры доставлены в больницу города Шлиссельбург.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что дорожная авария произошла на 83-м километре федеральной трассы. По данным сервиса "Яндекс.Карты", на участке, где произошла авария, образовались крупные пробки. В сторону Петербурга движение затруднено на протяжении семи километров, в сторону Новой Ладоги затор длиной под восемь километров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 112 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели перенесли пострадавших в автомобиль скорой помощи и отключили аккумуляторные батареи.

Обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники ДПС.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

1-06-2022, 15:16
В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
1-11-2021, 14:36
В Ленобласти произошло смертельное ДТП на трассе "Кола"
30-09-2021, 15:49
Смертельная авария в Лодейнопольском районе Ленобласти
12-06-2021, 11:03
В Ленобласти пожарные тушили "Газель" на федеральной трассе
28-04-2022, 20:58
На КАД у Заневки загорелась «ГАЗель», а у Горелово - фура встала на дыбы

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
0
Сегодня, 14:33
В Колпино иномарка сбила 8-летнего мальчика
0
90
Сегодня, 11:43
В Ленобласти столкнулись универсал и кроссовер
0
119
Вчера, 11:36
В ДТП на КАД погиб водитель фургона
0
119
Вчера, 11:06
В Ленобласти иномарка влетела в дерево. Погиб пассажир, водитель в больнице
Наверх