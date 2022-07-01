В Ленобласти столкнулись универсал и кроссовер

Сегодня утром около07 часов на федеральной трассе "Кола", у деревни Дусьево, в Кировском районе Ленинградской области лоб в лоб столкнулись Subaru Forester и Opel Zafira. Немецкий универсал после удара перевернулся на крышу.

Пострадали 74-летний мужчина и 69-летняя женщина. С травмами различной тяжести пенсионеры доставлены в больницу города Шлиссельбург.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что дорожная авария произошла на 83-м километре федеральной трассы. По данным сервиса "Яндекс.Карты", на участке, где произошла авария, образовались крупные пробки. В сторону Петербурга движение затруднено на протяжении семи километров, в сторону Новой Ладоги затор длиной под восемь километров.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 112 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели перенесли пострадавших в автомобиль скорой помощи и отключили аккумуляторные батареи.

Обстоятельства произошедшего уточняют сотрудники ДПС.