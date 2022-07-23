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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти трассе "М-11" произошло смертельное ДТП

В Ленобласти трассе "М-11" произошло смертельное ДТП

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ВКонтакте
Смертельная авария произошла на скоростной трассе "М-11" в Тосненском районе Ленобласти

Сегодня вечером около 19 часов 00 минут в экстренные службы поступила информация о ДТП на 145 километре трассы М-11 "Нева" в Тосненском районе Ленинградской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля "Киа" не справился с управлением, автомашина врезалась в электрический столб боком – её согнуло пополам. Мужчина погиб. Спасатели также деблокировали пассажирку и передали сотрудникам скорой помощи. Ей потребовалась госпитализация.

По данным региональной Аварийно-спасательной службы, на месте работала дежурная смена пожарно-спасательного отряда Тосно в составе 4 человек, задействовав 1 единицу техники.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район ДТП
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