В Ленобласти трассе "М-11" произошло смертельное ДТП

Сегодня вечером около 19 часов 00 минут в экстренные службы поступила информация о ДТП на 145 километре трассы М-11 "Нева" в Тосненском районе Ленинградской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля "Киа" не справился с управлением, автомашина врезалась в электрический столб боком – её согнуло пополам. Мужчина погиб. Спасатели также деблокировали пассажирку и передали сотрудникам скорой помощи. Ей потребовалась госпитализация.

По данным региональной Аварийно-спасательной службы, на месте работала дежурная смена пожарно-спасательного отряда Тосно в составе 4 человек, задействовав 1 единицу техники.