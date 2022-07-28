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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"

В Ленобласти лоб в лоб столкнулись "Мерседес" и армейский "УАЗ"

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
47News
Водителя вырезали из "Мерседеса" после лобового удара с армейским "УАЗом" у Каськово

Сегодня днем около 13 часов возле деревни Каськово, Волосовского района Ленинградской области произошло лобовое столкновение автомобиля "Мерседес" и "УАЗ Патриот" с номерами Западного военного округа.

В результате произошедшего дорожного происшествия травмы получили 24-летний водитель "УАЗа" и 40-летний пассажир, 44-летний водитель "Мерседеса" оказался зажат в салоне. Спасатели МЧС деблокировали его с помощью гидравлического инструмента. По предварительным данным, всем пострадавших потребовалась помощь медиков.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", уточнили, что ДТП произошло на 65-м километре федеральной трассы А-180 "Нарва".

В ГУ МЧС России по Ленобласти 47news сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 120 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Кроме деблокировки зажатого водителя спасатели регулировали движение автомашин до прибытия сотрудников ДПС.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что обстоятельства произошедшего вместе с инспекторами ГИБДД устанавливают сотрудники Военной автоинспекции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волосовский район ДТП
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