В Ленобласти байкер скончался после удара о грузовик

Сегодня днем около 01 часа на 68 километре трассы Р-23 "Псков", возле деревни Новое Колено, столкнулись мотоцикл и грузовой автомобиль Renault. После удара мотоцикл загорелся, у большегруза оказался вырван контейнер. От полученных травм 31-летний мотоциклист скончался на месте происшествия.

В ГУ МЧС России по Ленобласти 47news сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 43 пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

В ФКУ "Упрдор "Северо-Запад" уточнили, что на месте аварии организовано реверсивное движение.