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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили тела двух сгоревших

В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили тела двух сгоревших

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49
Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МЧС
Устанавливаются обстоятельства гибели двух людей, тела которых обнаружены после пожара на участке в Лужском районе Ленобласти

Сегодня ранним утром около 06 часов 26 минут в экстренные службы Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в Переездном переулке в городе Луга. На место выехала дежурная смена 135 пожарно- спасательной части в составе 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

По предварительной информации, загорелась хозяйственная постройка на общей площади 35 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось к полудню.

Как рассказали 47news в полиции, под сгоревшими конструкциями обнаружено два сильно обгоревших тела.

Данные погибших и обстоятельства произошедшего уточняются. Дознание ведет отдел МЧС Лужского района.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район пожар обнаружение трупа
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