В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили тела двух сгоревших

Сегодня ранним утром около 06 часов 26 минут в экстренные службы Лужского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в Переездном переулке в городе Луга. На место выехала дежурная смена 135 пожарно- спасательной части в составе 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

По предварительной информации, загорелась хозяйственная постройка на общей площади 35 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось к полудню.

Как рассказали 47news в полиции, под сгоревшими конструкциями обнаружено два сильно обгоревших тела.

Данные погибших и обстоятельства произошедшего уточняются. Дознание ведет отдел МЧС Лужского района.