В Ленобласти на пожаре обнаружены обгоревшие тела двоих мужчин

Накануне вечером около 21 часа 08 минут в экстренные службы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в деревне Вартемяги. Пламя охватило два сарая и заняло 40 кв. метров.

В начале 23 часов пожар был ликвидирован дежурными сменами пожарно-спасательной службы Агалатово и 100 пожарной части. На месте происшествия работали 8 человек, задействованы 2 единицы техники.

Как рассказали 47news сотрудники правоохранительных органов, пламя охватило хозяйственные постройки за сетевым магазином в Вартемягах. В одном из сараев после пожара обнаружены тела двоих мужчин. По предварительной информации, следова насилия не обнаружено. Однако сотрудники обратили внимание, что постройка, предположительно, была заперта снаружи на амбарный замок.