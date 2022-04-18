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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на пожаре обнаружены обгоревшие тела двоих мужчин

В Ленобласти на пожаре обнаружены обгоревшие тела двоих мужчин

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Опубликовал: Anton78
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Обгоревшие тела двоих мужчин обнаружены после пожара во Всеволожском районе Ленинградской области

Накануне вечером около 21 часа 08 минут в экстренные службы Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре в деревне Вартемяги. Пламя охватило два сарая и заняло 40 кв. метров.

В начале 23 часов пожар был ликвидирован дежурными сменами пожарно-спасательной службы Агалатово и 100 пожарной части. На месте происшествия работали 8 человек, задействованы 2 единицы техники.

Как рассказали 47news сотрудники правоохранительных органов, пламя охватило хозяйственные постройки за сетевым магазином в Вартемягах. В одном из сараев после пожара обнаружены тела двоих мужчин. По предварительной информации, следова насилия не обнаружено. Однако сотрудники обратили внимание, что постройка, предположительно, была заперта снаружи на амбарный замок.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар обнаружение трупа
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