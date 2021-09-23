В Ленобласти на пепелище обнаружили двоих сгоревших садоводов

Вчера вечером, около 20 часов 23 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Партизанской в поселке Радофинниково, Тосненского района Ленинградской области. По предварительным данным, пламя охватило 60 квадратных метров одноэтажного деревянного дома.

Возгорание к 21:48 ликвидировала дежурная смена 86 пожарной части. Здание тушили восемь человек, задействовав две единицы техники.

С места происшествия в больницу доставили мужчину с ожогами. После ликвидации пожара внутри строения, на пепелище были обнаружены два обгоревших человеческих тела. Их данные, а также личность пострадавшего и обстоятельства произошедшего уточняются.