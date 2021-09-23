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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на пепелище обнаружили двоих сгоревших садоводов

В Ленобласти на пепелище обнаружили двоих сгоревших садоводов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Устанавливаются данные погибших и пострадавшего на пожаре в Тосненском районе Ленобласти,

Вчера вечером, около 20 часов 23 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре на улице Партизанской в поселке Радофинниково, Тосненского района Ленинградской области. По предварительным данным, пламя охватило 60 квадратных метров одноэтажного деревянного дома.

Возгорание к 21:48 ликвидировала дежурная смена 86 пожарной части. Здание тушили восемь человек, задействовав две единицы техники.

С места происшествия в больницу доставили мужчину с ожогами. После ликвидации пожара внутри строения, на пепелище были обнаружены два обгоревших человеческих тела. Их данные, а также личность пострадавшего и обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тосненский район пожар обнаружение трупа
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