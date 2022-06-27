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Питерец.ру » Происшествия » В Лесколово на пепелище обнаружили обгоревшее тело мужчины

В Лесколово на пепелище обнаружили обгоревшее тело мужчины

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Опубликовал: Вадик Котов
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Устанавливаются данные мужчины, тело которого обнаружено под обугленными конструкциями дачи во Всеволожском районе Ленобласти

Сегодня утром около 8 часов 35 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в поселке Лесколово, Всеволожского района Ленинградской области. Огонь охватил 30 кв. метров частного дома.

На место происшествия выехали дежурные смены 94 и 104 пожарных частей. В тушении участвовали 8 человек, задействовав 2 единицы техники. Возгорание ликвидировали в 9 часов 32 минуты.

Как сообщили корреспондентам 47news в полиции, полыхал одноэтажный деревянный дачный дом на улице Озерной в Лесколово. Под сгоревшими конструкциями было обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район пожар обнаружение трупа
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