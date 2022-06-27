В Лесколово на пепелище обнаружили обгоревшее тело мужчины

Сегодня утром около 8 часов 35 минут в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в поселке Лесколово, Всеволожского района Ленинградской области. Огонь охватил 30 кв. метров частного дома.

На место происшествия выехали дежурные смены 94 и 104 пожарных частей. В тушении участвовали 8 человек, задействовав 2 единицы техники. Возгорание ликвидировали в 9 часов 32 минуты.

Как сообщили корреспондентам 47news в полиции, полыхал одноэтажный деревянный дачный дом на улице Озерной в Лесколово. Под сгоревшими конструкциями было обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины. Данные погибшего и обстоятельства произошедшего уточняются.