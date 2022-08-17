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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили погибшего

В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили погибшего

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МЧС
Пожар в частном доме тушили в садоводстве Выборгского района Ленобласти. На пепелище обнаружили погибшего

Сегодня около 13 часов 30 минут в экстренные службы поступила информация о пожаре в Каменногорском поселении, Выборгского района Ленинградской области, в садоводстве "Вуокса-2" горит частный дом на площади 30 квадратных метров. 
В 14 часов 40 минут пожар был ликвидирован дежурными сменами 108-й и 152-й пожарных частей региона. На месте происшествия работали 8 человек оичного состава, задействовав 2 единицы пожарной спецтехники. 
Как уточнили 47news в полиции, после пожара было обнаружено тело погибшего. Его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО пожар обнаружение трупа
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