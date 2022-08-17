В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили погибшего

Сегодня около 13 часов 30 минут в экстренные службы поступила информация о пожаре в Каменногорском поселении, Выборгского района Ленинградской области, в садоводстве "Вуокса-2" горит частный дом на площади 30 квадратных метров.

В 14 часов 40 минут пожар был ликвидирован дежурными сменами 108-й и 152-й пожарных частей региона. На месте происшествия работали 8 человек оичного состава, задействовав 2 единицы пожарной спецтехники.

Как уточнили 47news в полиции, после пожара было обнаружено тело погибшего. Его личность и обстоятельства происшествия устанавливаются.