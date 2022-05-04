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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти на пожаре пострадал пенсионер

В Ленобласти на пожаре пострадал пенсионер

0
9
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Пожилой мужчина госпитализирован после возгорания в садоводстве Лужского района

Сегодня в 11 часов 53 минуты в экстренные службы Лужского района Ленинграсдкой области поступило сообщение о пожаре в садоводстве "Равенство" возле поселка Мшинская. Огонь охватил 48 кв.метров частного дома.

На месте происшествия работали дежурные смены 106 и 137 пожарных частей. Возгорание ликвидировали в 13 часов 10 минут. Задействовано было 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

По данным 47news, полыхал одноэтажный деревянный дом. На участке сотрудниками спасательной службы был обнаружен 68-летний мужчина. С ожогами лица и рук он был госпитализирован в лечебное учреждение.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет дознание МЧС Лужского района Ленобласти.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Лужский район пожар
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