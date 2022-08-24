В Петербурге задержали мошенника, обманувшего пенсионерок из Гатчины

Накануне сотрудники уголовного розыска УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области возле дома на проспекте Металлистов в Петербурге задержали 37-летнего жителя Петербурга.

Задержанного подозревают в трех эпизодах мошенничества. Речь идет о веерных звонках пенсионерам, в ходе которых убеждают пожилых людей под предлогом, что ваш сын или дочь попали в ДТП, и для избежания уголовной ответственности необходимы деньги.

В данном случае задержанному вменяют обман 80-летней жительницы Гатчины 13 августа на 80 тысяч рублей и два эпизода 18 августа: в этот день первый раз он забрал 150 тысяч у 86-летней женщины и 50 тысяч у 80-летней.

Задержанный ранее уже привлекался за мошенничество, но не смогли довести дело до суда, а на момент нынешней встречи встречи с полицейскими он жил под подпиской о невыезде за банальную кражу.