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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали женщину обокравшую пенсионерку

В Ленобласти задержали женщину обокравшую пенсионерку

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65
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
vk.com
Полицейские задержали злоумышленницу, совершившую кражу из сумки у пожилой жительницы Гатчинского района Ленобласти

16 июня 2020 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 15 по Шлиссельбургскому проспекту сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержана 31-летняя неработающая жительница Ленинградской области. В прошлом задержанная уже имела несколько судимостей за кражи.

Злоумышленница изобличена в том, что 26 февраля 2020 года, находясь в помещении финансово-кредитного учреждения на проспекте 25-го Октября в г. Гатчине, похитила 500 тысяч рублей из сумки у 85-летней местной жительницы.

СУ УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

С уважением, пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район кража пенсионеры
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