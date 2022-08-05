В Петербурге задержали мошенника, обманувшего пожилую петербурженку на 350 тысяч рублей

В минувшую среду к полицейским поступило сообщение от 86-летней пенсионерки, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Аврова, дом 13Б, о том, что в утреннее время ей позволил неизвестный и сообщил что ее внучка попала в ДТП и для не возбуждения уголовного дела требуются деньги.

В 11 часов 30 минут пенсионерка в своей квартире передала неизвестному мужчине денежные средства в размере 350 000 рублей.

В тот же день в 19 часов 26 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 30 по ул. Народная, по подозрению в совершении данного преступления, задержан мужчина, 1996 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.