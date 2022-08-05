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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мошенника, обманувшего пожилую петербурженку на 350 тысяч рублей

В Петербурге задержали мошенника, обманувшего пожилую петербурженку на 350 тысяч рублей

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионерки

В минувшую среду к полицейским поступило сообщение от 86-летней пенсионерки, проживающей по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Аврова, дом 13Б, о том, что в утреннее время ей позволил неизвестный и сообщил что ее внучка попала в ДТП и для не возбуждения уголовного дела требуются деньги.

В 11 часов 30 минут пенсионерка в своей квартире передала неизвестному мужчине денежные средства в размере 350 000 рублей.

В тот же день в 19 часов 26 минут в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 30 по ул. Народная, по подозрению в совершении данного преступления, задержан мужчина, 1996 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Мужчина задержан на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район мошенничество пенсионеры
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