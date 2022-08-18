В Петербурге задержали мошенника, похитившего деньги у 90-летней пенсионерки

В минувший вторник к полицейским Приморского района Петербурга поступило сообщение от 90-летней пенсионерки о том, что ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее племянница совершила ДТП, в котором пострадал человек. Для не возбуждения уголовного дела необходимо заплатить деньги. В этот же день в квартиру пожилой женщины пришел курьер, которому она передала 200 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий возле дома № 52 по улице Руставели по подозрению в совершении указанного преступления задержан 33-летний мужчина. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.