В Петербурге полицейские задержали «карманницу»

В минувший погедельник у дома 12 по Тихорецкому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами ГУ МВД России задержали 20-летнюю неработающую гражданку. Девушка уже трижды привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Установлено, что вечером 13 апреля у дома 20 по проспекту Испытателей она совершила кражу мобильного телефона «iPhone 8+» стоимостью 30 тысяч рублей из кармана куртки 39-летней прохожей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.