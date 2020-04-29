ента новостей

14:52
На Пулковском шоссе реконструируют железнодорожный путепровод
14:31
Россельхознадзор: о правилах путешествия с домашними питомцами по территории страны
13:33
В Петербурге полицейские задержали «карманницу»
13:21
На севере Петербурга задержали автоугонщика
10:27
Почему прогулки необходимы
09:47
Продолжаем самоизолироваться
19:13
В Петербурге общественники организовали передачу медоборудования для лечения больных коронавиром
19:09
На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост
19:08
В Петербурге отремонтируют участок набережной напротив Аничкова дворца
19:01
Для зрителей с нарушением слуха выпустят художественный фильм
18:59
На участке внутреннего кольца КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
10:02
Будет ли аномальная жара?
09:31
Снова о льготах по аренде
22:04
Беглов и Макаров поздравили с Днём российского парламентаризма
13:42
В Ленобласти приводят в порядок воинские мемориалы
13:35
В Петербурге задержали барсеточников
13:25
На участке внешнего кольца КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют одну полосу движения
09:45
Когда отменят ограничения?
09:08
Насколько вреден смартфон
16:02
Онлайн-выставка «Нет войне»
13:24
На развязке КАД с проспектом Энгельса полностью перекроют два съезда
09:31
Льготы для бизнеса
09:00
На дачу ехать можно
12:58
Трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
12:09
В Петербург «прилетела» тысяча утят
11:11
В Петербурге задержали группу вандалов
11:04
В Петербурге задержали подозреваемых в незаконном хранении метамфетамина
09:30
Мошенники активизировались в связи с коронавирусом
08:31
Критика дистанционного образования
19:42
Проект «Вслух»: незрячим и слабовидящим почитают участники конкурса чтецов «Живая классика»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали «карманницу»

В Петербурге полицейские задержали «карманницу»

0
47
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Выборгском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска задержали «карманницу»

В минувший погедельник у дома 12 по Тихорецкому проспекту в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами ГУ МВД России задержали 20-летнюю неработающую гражданку. Девушка уже трижды привлекалась к уголовной ответственности за кражи.

Установлено, что вечером 13 апреля у дома 20 по проспекту Испытателей она совершила кражу мобильного телефона «iPhone 8+» стоимостью 30 тысяч рублей из кармана куртки 39-летней прохожей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемая задержана в порядке статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Выборгский район кража карманники
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

5-02-2020, 10:34
В Петербурге задержали ранее судимую «карманницу»
29-01-2020, 10:56
В Петербурге за кражу смартфона задержан мигрант
19-03-2018, 12:17
В Ленобласти задержали "карманницу"
28-02-2019, 10:21
В Калининском районе в автобусе задержали карманницу
14-05-2018, 10:06
В Центральном районе задержали карманницу
13-10-2017, 12:53
В торговом центре на Балканской задержали карманницу

Происшествия на дорогах

0
576
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
580
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
779
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 260
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх