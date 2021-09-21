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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали лжесантехников

В Петербурге задержали лжесантехников

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали очередных лжесантехников

​По подозрению в совершении серии преступлений в отношении петербургских пенсионеров​ сотрудниками уголовного розыска задержаны трое ранее судимых мужчин: 29-летний житель Владимирской области, 32-летний житель Архангельской области и 26-летний житель Красноярского края. По версии следствия злоумышленники в разном составе совершили три преступления против пожилых людей.

14 сентября в Колпино к 88-летней пенсионерке, проживающей в доме 141 по Пролетарской улице под предлогом замены труб пришли двое мужчин. Когда хозяйка открыла дверь, злоумышленники выхватили у нее из рук кошелек с денежными средствами в размере 100 тысяч рублей и с места происшествия скрылись. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Спустя несколько дней под таким же предлогом пара злоумышленников проникла сначала в квартиру 75-летней жительницы Кировского района Петербурга и похитила у нее 7 тысяч рублей, а затем к 88-летней жительнице Невского района, похитив у нее 30 тысяч рублей. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ (кража).

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали всех троих лжесантехников. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов и соучастников преступной деятельности задержанных.

Источник: ГУ МВД
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