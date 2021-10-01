В Ленобласти задержали афериста обманувшего пенсионера

24 сентября 2021 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области с заявлением обратился 79-летний местный житель. Мужчина пожаловался, что накануне к нему домой пришел неизвестный и предложил купить вибромассажер. Под натиском визитера пенсионер отдал 15 тысяч рублей за устройство, рыночная цена которого не превышает 700 рублей. В этот же день следователи УМВД России по Гатчинскому району возбудили уголовное дело на основании части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий 29 сентября в Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале по подозрению в обмане пенсионера сотрудники уголовного розыска Гатчины задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого уроженца Архангельска. Причем, как оказалось, последний раз задержанный был осужден в прошлом году за серию аналогичных преступлений, совершенных в Карелии. Жертвами обмана стали 19 жителей этого региона.

В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.