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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали афериста обманувшего пенсионера

В Ленобласти задержали афериста обманувшего пенсионера

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Гатчинском районе Ленобласти мошенник продал пенсионеру массажер по цене в 20 раз выше рыночной.

24 сентября 2021 года к полицейским Гатчинского района Ленинградской области с заявлением обратился 79-летний местный житель. Мужчина пожаловался, что накануне к нему домой пришел неизвестный и предложил купить вибромассажер. Под натиском визитера пенсионер отдал 15 тысяч рублей за устройство, рыночная цена которого не превышает 700 рублей. В этот же день следователи УМВД России по Гатчинскому району возбудили уголовное дело на основании части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий 29 сентября в Санкт-Петербурге на Ладожском вокзале по подозрению в обмане пенсионера сотрудники уголовного розыска Гатчины задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого уроженца Архангельска. Причем, как оказалось, последний раз задержанный был осужден в прошлом году за серию аналогичных преступлений, совершенных в Карелии. Жертвами обмана стали 19 жителей этого региона.

В настоящее время подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются иные эпизоды его противоправной деятельности.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Гатчинский район Ленобласть мошенничество пенсионеры
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