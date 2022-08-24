В Петербурге задержаны двое аферистов из Адыгеи обманувших пенсионерку

В минувший понедельник днем около 15 часов 10 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга обратилась 82-летняя пожилая женщина, которая сообщила правоохранителям о том, что 19 августа 2022 года около 17 часов 30 минут на её сотовый телефон поступил звонок от неизвестной, которая, под предлогом непривлечения дочери пенсионерки к ответственности за совершение ДТП, убедила передать курьеру 500 тысяч рублей.

Вчера ночью около 01 часа 20 минут возле дома 18 по улице Вишерской в поселке Шушары в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий опергруппой уголовного розыска, при содействии наряда патрульно-постовой службы Пушкинского района Петербурга, по подозрению в совершения преступления были задержаны двое неработающих жителей республики Адыгея: 25-летний мужчина и 22-летняя женщина.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).