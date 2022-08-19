Житель Мурино задержан за обман пенсионерки

В минувший вторник к полицейским Приморского района Петербурга обратилась 69-летняя пожилая женщина, которая сообщила стражам порядка о том, что в период времени с 09 часов 00 минут до 11 часов 30 минут ей на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что нужны деньги в размере 1 200 000 рублей, для непривлечения ее внучки к уголовной ответственности за совершенное ДТП с пострадавшими.

Около 11 часов 00 минут к ней в квартиру пришел неизвестный мужчина, которому заявительница передала 500 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера в городе Мурино Всеволожского района Лениградской области, возле дома 3 по Привокзальной площади в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой УМВД по Приморскому району за совершение данного преступления задержан 22-летний неработающий местный житель. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.