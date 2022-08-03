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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан гражданин за мошенничество в отношении пенсионерки

В Петербурге задержан гражданин за мошенничество в отношении пенсионерки

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Красногвардейском районе задержан гражданин за мошенничество в отношении пенсионерки

В минувший четверг к полицейским Красногвардейского района Петербурга обращалась 91-летняя пенсионерка, с заявлением о том, что в период с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут 28.07.2022 ей на стационарный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился адвокатом и сообщил, что её сын сбил человека и для решения вопроса требуются деньги.

После этого в квартиру к заявительнице пришел неизвестный мужчина, которому она передала 220 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера вечером около 17 часов 15 минут возле дома №5 по Тучкову переулку в ходе оперативно-розыскных мероприятий опергруппой УМВД России по Красногвардейскому району за совершение данного преступления задержан неработающий 25-летний. Злоумышленника задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район мошенничество пенсионеры
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