В Колпино задержали мужчину, совершившего мошенничество в отношении пенсионерки

В минувшую пятницу к полицейским Колпинского района Петрбурга обратилась пенсионерка, 1946 года рождения, с заявлением о том, что ей около 11 часов 00 минут на страционарный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась племянницей и сообщила о том, что попала в ДТП, для решения вопроса необходимо передать 200 000 рублей, 9 000 долларов США курьеру. В 12 часов 05 минутв квартиру пожилой женщины пришел неизвестный мужчина, представился Сергеем Ивановым, которому пенсионерка передала 200 000 рублей.

По возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем около 14 часов 35 минут возле дома 22 по улице Варшавской, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска Колпинского района за совершение данного преступления задержан 39-летний ранее судимый неработающий гражданин. Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ.