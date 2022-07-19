В Петербурга задержали двоих лжегазовщиков, похитивших деньги у пенсионерки

В минувшую субботу днем около 15 часов 03 минут к полицейским Кировского района Петербурга обратилась пожилая женщина, 1941 года рождения. Пенсионерка заявила о том, что в этот же день около 12 часов к ней в квартиру дома 28/1 по проспекту Маршала Жукова пришли двое неизвестных, под предлогом проверки газового оборудования, а после их ухода заявительница обнаружила пропажу 17 000 рублей (находились в шкафу).

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера днем около 14 часов 30 минут возле дома 105/2 по проспекту Стачек, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое мужчин, 23 и 27 лет. Злоумышленники задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.