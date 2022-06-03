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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки

В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
В Петербурге задержана подозреваемая в мошенничестве в отношении пожилой женщины

27 мая 2022 года в 19 часов 12 минут к полицейским поступило заявление от 85-летней жительницы о том, что она стала жертвой мошенничества. Женщина сообщила, что 24 мая 2022 года около 13 часов на её сотовый телефон позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь попала в ДТП и требуется 200 тысяч рублей на ее лечение.

Около 17 часов того же дня потерпевшая возле подъезда дома №47 по улице 8-я Советская передала неизвестной женщине указанную сумму. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Вчера днем возле дома №39 по Гороховой улице в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по Центральному району г.Санкт-Петербурга по подозрению в совершении указанного преступления задержали 25-летнюю местную жительницу.

Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. Полиция устанавливает соучастников преступления.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район мошенничество пенсионеры
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