В Ленобласти по горячим следам раскрыли кражу со счета пенсионера

Накануне к полицейским Кингисеппского района Ленинградской области обратился 75-летний местный житель с заявлением о том, что в период с6 по 24 августа текущего года неизвестный при помощи его же мобильного телефона неоднократно совершал списания с его банковского счёта. Общая сумма ущерба составила около 152 тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в данном преступлении задержан 21-летний неработающий мужчина, который, проживая в хостеле в одной комнате с потерпевшим, используя мобильный телефон своего соседа, осуществил не менее 22 переводов денежных средств на свой счёт.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.