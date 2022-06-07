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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали троих автоугонщика

В Петербурге полицейские задержали троих автоугонщика

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Опубликовал: Вадик Котов
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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже автомобиля на Ленинском проспекте

Вчера утром около 07 часов 33 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение от женщины, 1981 года рождения, о том, что в период с 19 часов 05.06.2022 до 07 часов 30 минут 06.06.2022 от дома 178 по Ленинскому проспекту, неизвестный злоумышленник, похитил принадлежащий ей автомобиль «Тойота Чайзер» стоимостью 280 тысяч рублей.

В тот же день в 12 часов возле дома 74 по Петергофскому шоссе, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина, 1998 года рождения. Автомобиль обнаружили возле дома 74 по Петергофскому шоссе.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража). Мужчину задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Московский район кража автомобиль
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