В Петербурге задержали лже-мастера по ремонту компьютерной техники, обманувшего пенсионерку

Вчера около часа ночи к полицейским Центрального района Петербурга обратилась 86-летняя пенсионерка, проживающая по Литейному проспекту с заявлением о том, что 6 марта 2022 вызвала мастера по ремонту компьютера, визитку которого обнаружила в почтовом ящике. Свои услуги мастер оценил в сумму равную стоимости самого компьютера - 47 тысяч рублей. Не возражая, женщина отдала запрошенную сумму. Однако, 20 мая 2022 года, находясь в отделении банка получила выписку по счету и обнаружила списание еще более 10 тысяч рублей, которые не совершала. Общая сумма материального ущерба составила более 57 тысяч рублей.

24 мая 2022 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по у дома 4 по улице Думская по подозрению в совершении указанного преступления задержан 26-летний ранее судимый житель города Кудрово. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.