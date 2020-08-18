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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали квартирного вора, который похитил у пенсионерки более 2,5 миллионов рублей

В Петербурге поймали квартирного вора, который похитил у пенсионерки более 2,5 миллионов рублей

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
© CC0
В Петербурге по подозрению в краже более 2,5 миллионов рублей из сейфа пенсионерки задержан знакомый ее сына.

В начале января сего года к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 85-летняя петербурженка, которая сообщила о краже из её квартиры, расположенной в одном из домов на Петергофском шоссе. Полицейские установили, что в тот день около трех часов ночи после ухода знакомого своего сына и двух неизвестных женщин заявительница обнаружила отсутствие в металлическом сейфе, находящемся в квартире, 2 миллиона 650 тысяч рублей и золотых часов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

17 августа в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 14/3 на улице Маршала Казакова сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали  ранее неоднократно судимого неработающего 34-летнего мужчину, оказавшегося тем самым знакомым сына заявительницы.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.  Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красносельский район кража пенсионеры
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