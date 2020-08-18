В Петербурге поймали квартирного вора, который похитил у пенсионерки более 2,5 миллионов рублей

В начале января сего года к полицейским Красносельского района Петербурга обратилась 85-летняя петербурженка, которая сообщила о краже из её квартиры, расположенной в одном из домов на Петергофском шоссе. Полицейские установили, что в тот день около трех часов ночи после ухода знакомого своего сына и двух неизвестных женщин заявительница обнаружила отсутствие в металлическом сейфе, находящемся в квартире, 2 миллиона 650 тысяч рублей и золотых часов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

17 августа в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 14/3 на улице Маршала Казакова сотрудники полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее неоднократно судимого неработающего 34-летнего мужчину, оказавшегося тем самым знакомым сына заявительницы.

Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.