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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге росгвардейцы оказали помощь в задержании нападавшего с ножом на прохожих

В Петербурге росгвардейцы оказали помощь в задержании нападавшего с ножом на прохожих

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы оказали помощь в задержании нападавшего с ножом на прохожих

В Санкт-Петербурге военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии оказали помощь в задержании нападавшего с ножом на прохожих.

9 февраля около 18.00 росгвардейцы, находящиеся на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что неизвестный на ул. Парашютной ранил прохожего ножом. Оперативно прибыв к месту происшествия, военнослужащие застали мужчину 1986 г.р., подозреваемого в нападении, при попытке избавиться от орудия преступления. Совместно с полицейскими было произведено задержание нападавшего.

Благодаря наличию индивидуальных перевязочных пакетов росгвардейцы смогли оказать первую медицинскую помощь раненому мужчине 1980 г.р., который в настоящее время находится в больнице в тяжёлом состоянии.

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