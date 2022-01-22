В Петербурге росгвардейцы задержали разгуливавшего по городу мужчину с макетом автомата

В Санкт-Петербурге в Центральном районе сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в ночь с 21 на 22 января Петербурга задержан мужчину, который разгуливал по городу c автоматом, с которым он пришел в один из продуктовых магазинов около 01:20.

Представители магазина нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали вневедомственную охрану Росгвардии. Позже мужчина был задержан дома № 41 на улице Восстания. Росгвардейцы установили, что в руках у него был массо-габаритный макет автомата. Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.