В Санкт-Петербурге в Центральном районе сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в ночь с 21 на 22 января Петербурга задержан мужчину, который разгуливал по городу c автоматом, с которым он пришел в один из продуктовых магазинов около 01:20.
Представители магазина нажали кнопку тревожной сигнализации и вызвали вневедомственную охрану Росгвардии. Позже мужчина был задержан дома № 41 на улице Восстания. Росгвардейцы установили, что в руках у него был массо-габаритный макет автомата. Задержанный был доставлен в отделение полиции для дальнейших разбирательств.
В Петербурге росгвардейцы задержали разгуливавшего по городу мужчину с макетом автомата
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Опубликовал: Anton78
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали разгуливавшего по городу мужчину с макетом автомата
В Санкт-Петербурге в Центральном районе сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии в ночь с 21 на 22 января Петербурга задержан мужчину, который разгуливал по городу c автоматом, с которым он пришел в один из продуктовых магазинов около 01:20.
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