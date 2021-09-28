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В Ленобласти росгвардейцы отработали поиск и уничтожение незаконных вооружённых формирований

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
В Ленинградской области росгвардейцы отработали поиск и уничтожение незаконных вооружённых формирований

В Ленинградской области военнослужащие подразделений разведки и специального назначения Северо-Западного округа Росгвардии отработали поиск и уничтожение незаконных вооружённых формирований, готовящих нападение на важные государственные объекты.

В ходе учения росгвардейцы совершили многокилометровые марши в назначенные районы, выполнили поисковые и разведывательные действия, осуществили различные способы скрытного перемещения, маскировки и наблюдения за условным противником, отработали организацию засад и налётов, а также их отражение.

Кроме того, военнослужащие совершенствовали навыки в тактико-специальной, инженерной и медицинской подготовке. Учения завершились проведением боевые стрельб из различных видов стрелкового оружия.

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