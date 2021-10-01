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Питерец.ру » Общество » В Петербурге наградили росгвардейцев, задержавших мужчин, угрожавших ножом студентке колледжа

В Петербурге наградили росгвардейцев, задержавших мужчин, угрожавших ножом студентке колледжа

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41
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербурге наградили росгвардейцев, задержавших мужчин, угрожавших ножом студентке колледжа

В Санкт-Петербурге командующий Северо-Западным округом Росгвардии генерал-полковник Павел Дашков наградил нагрудными знаками «За отличие в службе» сотрудников, задержавших двух нетрезвых мужчин, которые угрожали ножом учащейся колледжа.
28 сентября экипаж вневедомственной охраны Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, получил сигнал "Тревога" из педагогического колледжа в Невском районе Санкт-Петербурга. На месте росгвардейцы задержали двух ранее судимых граждан, которые проникли на территорию учебного заведения и угрожали ножом студентке. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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